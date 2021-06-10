Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,21%

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся сегодня снижением биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,21% и составил 3 835,21 пункта, индекс РТС опустился на 0,09% - до 1 673,27 пункта.

К 10:11 мск индекс Мосбиржи снижался до 3 834,56 пункта (-0,23%), индекс РТС терял 0,05% и находился на уровне 1 673,97 пункта.

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,65% - до $71,75 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,64% и торгуется на уровне $69,51 за баррель.