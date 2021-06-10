В "Яндексе" считают, что отключение "колдунщиков" в поиске ухудшит сервис

"Нас беспокоит высказанное заявителями в ходе заседания [9 июня] требование полностью отключить обогащенные ответы в поиске. Мы не согласны с ним, и не считаем целесообразным это делать. Мы непрерывно работаем над улучшением форматов поисковой выдачи. По результатам исследований, такие обогащенные ответы нужны и полезны подавляющему большинству пользователей, и их отключение значительно ухудшит сервис", - сообщили в IT-компании.

Также "Яндекс" отметил, что компания нацелена на конструктивный диалог со всеми участниками рынка и регулятором.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ 9 июня сообщили, что к рассмотрению дела против "Яндекса" привлечены новые заинтересованные лица (ООО "Клин.ру" и ООО "Интерактивные обучающие технологии"). 9 июня в ходе заседания заявители подтвердили доводы, изложенные в заявлениях, проиллюстрировав, что практики "Яндекса" не изменились. Следующее заседание по делу состоится 21 июля.

Суть вопроса

В августе 2020 года некоторые российские онлайн-сервисы, включая ЦИАН и "Авито", направили в ФАС жалобу, в которой обвинили "Яндекс" в злоупотреблении доминирующим положением. Их основная претензия заключалась в том, что "колдунщики", или обогащенные ответы, чаще всего оказываются выше в результатах поиска и позволяют пользователям удовлетворять свой запрос без перехода на другую страницу. Компании также утверждали, что попасть в такие блоки могут только сервисы "Яндекса", что приводит к потере трафика другими сайтами. В "Яндексе" в ответ заявляли, что такие блоки не имеют никаких преимуществ перед другими результатами поиска.

В конце февраля 2021 года стало известно, что ФАС обязала "Яндекс" в течение месяца прекратить предоставлять собственным сервисам, в том числе "Яндекс.Маркету" и "Кинопоиску", преимущества в поисковой выдаче, а также обеспечить равный доступ всех игроков рынка к инструментам продвижения и опубликовать его условия. Служба 13 апреля возбудила против "Яндекса" дело за неисполнение требований, компании может грозить оборотный штраф.

28 мая "Яндекс" заявил, что будет предоставлять всем компаниям доступ к настройке сложных обогащенных ответов, а также опубликовал правила и условия его получения, согласно которым партнеры должны, в частности, предоставлять "Яндексу" свои данные, а также поддерживать на своих ресурсах авторизацию и оплату через инструменты компании. Участники спора с ИТ-гигантом неоднозначно отреагировали на опубликованные правила: так, в "Авито" заявили, что ряд требований будет вряд ли выполним представителями отрасли, а в онлайн-кинотеатре ivi обратили внимание на то, что партнерам придется предоставлять "Яндексу" большой объем информации, в том числе составляющей коммерческую тайну.

9 июня стало известно, что "Яндекс" подал в Арбитражный суд города Москвы иск к ФАС о признании решений и действий незаконными по делу об обогащенных ответах в результатах поиска. IT-компания заявила, что изначально ходатайствовала о продлении срока исполнения требований ведомства и подала исковое заявление, чтобы обжаловать отказ в продлении этого срока.