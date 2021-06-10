Авиакомпании РФ в мае увеличили перевозки в 9,2 раза - до 8,8 млн пассажиров

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российские авиакомпании в мае 2021 года увеличили перевозки в 9,2 раза, до 8,78 млн пассажиров по сравнению с маем 2020 года. Это следует из оперативных данных Росавиации.

"По оперативным данным, в мае 2021 российские перевозчики обслужили 8,78 млн пассажиров, пассажирооборот составил 17,8 млрд пассажиро-километров", - отмечается в сообщении ведомства.

Так, крупнейшая в РФ авиакомпания "Аэрофлот" увеличила в мае перевозки в 7,8 раза, до 1,61 млн пассажиров, "Сибирь" - в 5,5 раза, до 1,54 млн. Лоукостер "Победа", который приостанавливал работу год назад на фоне пандемии, в этом мае перевез 1,24 млн пассажиров.

Пассажиропоток "Уральских авиалиний" составил 760,9 тыс. человек (рост в 18,3 раза), "России" - 742,2 тыс. (рост в 9,9 раза).

За период с января по май перевезено 32,96 млн пассажиров, что превосходит показатели аналогичного периода прошлого года на 32%, уточнили в Росавиации.