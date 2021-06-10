Эксперты выяснили, сотрудники каких сфер имеют наибольшие сбережения

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники сферы финансов, юристы и строители в РФ имеют наибольшие сбережения, меньше всего возможностей для сбережений у рабочего персонала. Об этом говорится в исследовании HeadHunter и "Деньги Вперед" по итогам опроса, в котором приняли участие 2,2 тыс. работающих жителей России.

"В топ-5 профессиональных областей, работники которых откладывают деньги чаще всего, вошли бухгалтерия и финансы (81%), юридическая и строительная сферы (по 78%), маркетинг и реклама (77%) и банковское дело (75%). Меньше всего возможностей для сбережений у рабочего персонала - только шесть из 10 специалистов откладывают деньги, причем 43% из них направляют на накопления до 10% ежемесячного дохода", - говорится в исследовании.

Треть респондентов (31%) призналась, что откладывают от 5% до 10% дохода ежемесячно, 17% - менее 5%, 16% респондентов откладывают от 15% до 30% дохода, а каждый четвертый опрошенный вообще ничего не направляет на сбережения. Более 50% дохода получается отправить в накопления у 4% россиян, еще 7% респондентов откладывают от 30% до 50% ежемесячных поступлений.

"События последних полутора лет сильно изменили подход россиян к накоплениям. Отрадно видеть, что, несмотря на продолжающийся кризис на рынке, люди стали больше думать о сбережениях и выбирают не очередной гаджет ради статуса, а формирование финансовой "подушки" на непредвиденный случай", - отметил основатель и СЕО финтех-компании "Деньги вперед" Павел Гужиков.

По его данным, 78% молодежи в возрасте 18-24 лет делают накопления "на черный день". В целом же чаще всего россияне откладывают деньги без определенной цели, "про запас" накопления формируют 54% опрошенных. Самыми популярными целями для формирования сбережений стали улучшение жилищных условий (36%), путешествия (32%), пассивный доход после выхода на пенсию (20%), образование для себя и детей (15% и 13%).

При этом мужчины выделяют деньги на инструменты для получения пассивного дохода почти вдвое чаще женщин (25% против 14%), а активно копить на образование детям россияне начинают после 35 лет (47% респондентов 34-55 лет против 8% опрошенных в возрасте 25-34 лет). На образование для себя респонденты в возрасте 18-24 лет откладывают втрое чаще опрошенных 35-44 лет - 29% против 10%.

Лидерами среди респондентов, не делающих сбережения, оказались жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Самарской областей - без накоплений здесь живет каждый третий человек. Больше всего внимания накоплениям уделяют респонденты из Свердловской области и Татарстана - здесь о сбережениях заботятся более 80% жителей.