Путин заявил, что пандемия еще не преодолена, но экономика России восстанавливается

НОВО-ОГАРЕВО, 10 июня. /ТАСС/. Реальный сектор экономики РФ восстанавливается, хотя пандемия еще не преодолена и борьба с ней продолжается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

"К сожалению, все последствия пандемии пока еще не преодолены, и борьба с этой болезнью еще продолжается. Тем не менее экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики", - констатировал глава государства.

По оценке главы государства, которую он ранее дал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), экономика страны во время пандемии показала устойчивость. "Российская экономика, несмотря на все трудности, показала устойчивость к внешним шокам. В 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика, а по итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около 4%", - проинформировал Путин на встрече с иностранными производителями отечественной вакцины "Спутник V", которая прошла в рамках ПМЭФ. По его мнению, "такие результаты стали возможны и благодаря тому фундаменту, который был создал в предыдущие годы", а также "самоотверженной работе многих людей в промышленности, сельском хозяйстве и социальной сфере, здравоохранении и науке".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 174 млн человек, свыше 3,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 156 250 случаев заражения, выздоровели 4 761 899 человек, умерли 124 895. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.