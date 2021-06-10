Президент Ирана объявил о начале строительства ТЭС "Сирик" с участием России

ТЕГЕРАН, 10 июня. /ТАСС/. Реализация проекта по созданию в провинции Хормозган на юге Ирана тепловой электростанции (ТЭС) "Сирик" началась в четверг, о чем объявил президент республики Хасан Роухани. Церемонию транслировало иранское государственное телевидение.

"Начинаем реализацию проекта ТЭС "Сирик", - сказал президент.

В среду министр энергетики исламской республики Реза Ардаканиян объявил о скором начале работ на объекте и отметил, что мощность ТЭС составит 1 400 мегаватт. "Электростанция обеспечит стабильную работу электросетей на юге и юго-востоке Ирана", - добавил он.

31 октября 2020 года руководитель проекта ТЭС "Сирик" Бехнам Хаефинежад заявил, что иранская сторона достигла договоренности с новым российским подрядчиком о строительстве электростанции в Хормозгане. По его словам, "в скором времени начнется реализация этого проекта с привлечением российского государственного кредита". Хаефинежад добавил, что "размер необходимого для этого проекта кредита составляет €1,4 млрд".

Церемония открытия строительной площадки ТЭС "Сирик" состоялась в феврале 2017 года в присутствии министра энергетики РФ Александра Новака. Договоренность о реализации проекта была достигнута президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Роухани по итогам переговоров в ноябре 2015 года в Тегеране.