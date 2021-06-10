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"Исткомтранс" открыл представительства в Узбекистане и Китае

Основная цель расширения филиальной сети - расширение географии перевозок, сообщил заместитель генерального директора по коммерции и развитию компании Виктор Иванов

НУР-СУЛТАН, 10 июня. /ТАСС/. Крупнейший частный оператор подвижного состава в Казахстане и Центральной Азии ТОО "Исткомтранс" открыл представительства в Ташкенте (Узбекистан) и Шанхае (Китай), следует из сообщения компании.

Ташкентский офис, открывшийся 1 июня 2021 года, будет представлять интересы компании на территории Узбекистана и формировать предложения, направленные на усиление компетенций интермодальных перевозок.

"Основная цель расширения филиальной сети - это расширение географии перевозок, что является плановым шагом на пути достижения стратегических целей компании. Китай и Узбекистан имеет огромный потенциал в развитии транспортно-логистического рынка. Мы стремимся предоставить клиентам оптимальные варианты для решения их задач и усилить взаимодействия между грузоотправителями", - отметил заместитель генерального директора по коммерции и развитию компании Виктор Иванов.

Шанхайский офис был открыт в апреле этого года.

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