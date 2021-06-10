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ВРП-Костанай получило право на проведение капитального ремонта вагонов-цистерн

Расширение ремонтных компетенций позволит увеличить производственную мощность предприятия и повысить уровень конкурентоспособности, отметил технический директор ТОО "Исткомтранс" Сырбай Усерханович

НУР-СУЛТАН, 10 июня. /ТАСС/. Вагоноремонтное предприятие (ВРП) - Костанай компании ТОО "Исткомтранс" в апреле 2021 года получило право на проведение капитального ремонта вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов и сжиженного газа - расширение клейма "2114", следует из сообщения оператора.

"Расширение ремонтных компетенций ВРП - Костанай позволяет увеличить производственную мощность предприятия и повысить уровень конкурентоспособности. Сегодня наша квалификация утверждена АО "НК "КТЖ". Расширение клейма позволяет нам увеличить клиентскую базу", - отметил технический директор ТОО "Исткомтранс" Сырбай Усерханович.

ТОО "Исткомтранс" - крупнейший частный железнодорожный оператор на транспортном рынке Республики Казахстан.

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