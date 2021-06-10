Путин назвал эффективной работу Фонда развития промышленности

НОВО-ОГАРЕВО, 10 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает эффективной работу Фонда развития промышленности.

На встрече с главой государства в четверг министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что "ключевым механизмом поддержки импортозамещения и других проектов стал Фонд развития промышленности".

"Он эффективно работает", - согласился Путин.

Фонд развития промышленности был создан в 2014 году путем преобразования Российского фонда технологического развития. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, производство комплектующих, маркировку товаров и повышение производительности труда. В рамках трансформации системы институтов развития предусматривается интеграция Фонда развития промышленности в управленческий периметр ВЭБ.РФ.