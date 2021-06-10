Мантуров: Фонд развития промышленности в 2023 году окупит вложенные в него 145 млрд рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Один из основных инструментов финансирования индустриальных проектов - Фонд развития промышленности (ФРП) с 2022 года перейдет на финансирование проектов за счет собственных средств, а в 2023 году окупит направленные в него из бюджета 145 млрд рублей. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Как и планировалось, мы выходим на модель работы за счет возврата вложенных ранее бюджетных средств: 62 млрд уже вернули заемщики, и мы рассчитываем со следующего года полностью перейти на так называемую револьверную схему, когда переданные нам деньги, они будут реинвестироваться в эти проекты. По нашим расчетам, в 2023 году мы за счет проектов резидентов, за счет налогов, должны вернуть 145 млрд рублей - это ровно те деньги, которые мы получили в капитал фонда", - отметил Мантуров.

В свою очередь Владимир Путин оценил работу Фонда развития промышленности как эффективную.

Для реализации новых промышленных проектов ФРП предоставляет целевые займы по ставке 1% и 3% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. По данным ФРП, в настоящее время им профинансировано более 333 различных производств в 60 регионах, выдано более 833 займов на общую сумму в 187,5 млрд рублей.

Фонд развития промышленности был создан в 2014 году путем преобразования Российского фонда технологического развития. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, производство комплектующих, маркировку товаров и повышение производительности труда. В рамках трансформации системы институтов развития идет интеграция Фонда развития промышленности в управленческий периметр ВЭБ.РФ.