Опытный образец МС-21-310 примет участие в летной программе авиасалона МАКС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Опытный образец самолета МС-21-310 с российским двигателем будет участвовать в летной программе Международного авиационно-космического салона (МАКС), который состоится 20-25 июля 2021 года. Об этом в ходе конференции "Авиационное финансирование и лизинг" сообщил вице-президент "Корпорации "Иркут" Кирилл Будаев.

"Опытный самолет МС-21-310 с российским двигателем находится на стадии заводских доводочных испытаний и планирует перелететь на МАКС, где будет участвовать в летной программе", - сказал он.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140). Осенью прошлого года Ростех завершил строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, а первый полет с отечественным двигателем самолет совершил в декабре прошлого года. Самолет с двигателями PW140 уже проходит сертификационные испытания.

Ранее США ввели санкции в отношении Объединенной авиастроительной корпорации и Ростеха, что привело к прекращению поставок композитных материалов для крыла самолета МС-21, после чего Россия начала производство собственных композитных деталей. В разработке и производстве композитов в РФ для крыла самолета МС-21 принимают участие, в том числе, специалисты МГУ и предприятий госкорпорации "Росатом", технология производства разработана "Аэрокомпозитом".

МАКС проходит один раз в два года в подмосковном Жуковском.