Объем ФНБ в мае вырос до 13,938 трлн рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в мае вырос на 113 млрд рублей и на 1 июня составил 13,938 трлн рублей, говорится в материалах на сайте Минфина.

"По состоянию на 1 июня 2021 года объем ФНБ составил 13,938 трлн рублей", - говорится в сообщении. На 1 мая объем ФНБ составлял 13,825 трлн рублей.

Объем ликвидной части ФНБ на 1 июня составил 7,5% ВВП, или 8,616 трлн рублей ($117,084 млрд).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено $34,843 млрд, €35,742 млрд, £7,478 млрд, 600,304 млрд японских иен, 143,881 млрд китайских юаней, 263,8 млн рублей.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 532,9 млрд рублей.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 281,016 млрд рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд рублей.

На депозитах в ВТБ и Газпромбанке размещено 138,434 млрд рублей в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. В обыкновенные акции Сбербанка вложено 3,509 трлн рублей, в обыкновенные акции "Аэрофлота" - 58,383 млрд рублей.