Росреестр готов обеспечить внесение сведений о маткапитале в ЕРГН

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Росреестр технологически готов обеспечить внесение сведений о покупке квартиры с использованием материнского капитала в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), если такой закон будет принят, сообщил ТАСС в четверг статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

"Безусловно, материнский капитал зарекомендовал себя как удобный и эффективный инструмент господдержки для улучшения жилищных условий. Если со стороны ответственных органов власти поступит соответствующий законопроект и он будет поддержан, то Росреестр примет участие в проработке инициативы и обеспечит ее технологическую реализацию", - сказал Бутовецкий.

Он пояснил, что ранее Росреестр уже принимал участие в рассмотрении законодательных инициатив о включении в ЕГРН сведений о материнском капитале, однако они остались без движения из-за ряда неопределенностей. В первую очередь, оставалось неясным, должны ли сведения о материнском капитале учитываться во время регистрации перехода права на такие объекты, а также влиять на введение запретов на сделки с недвижимостью, отметил собеседник агентства.