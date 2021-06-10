Выпуск гражданских самолетов в России в 2021 году планируется увеличить в 1,8 раза

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россия в 2021 году планирует увеличить выпуск гражданских самолетов в 1,8 раза - до 22 машин, вертолетов - на 8%, до 91 штук. Об этом говорится в годовом отчете Минпромторга РФ.

В 2020 году в стране, по данным министерства, было выпущено 12 самолетов (без учета малой авиации) и 84 вертолета, в допандемийном 2019 году - 11 самолетов и 64 вертолета.

Как следует из отчета, в стоимостном выражении общий объем производства авиатехники составит 1,15 трлн рублей (рост на 16% по сравнению с 2020 годом). Планируется, что в 2021 году стоимостной объем экспортированной авиатехники составит 471 млрд рублей (рост на 14% по сравнению с показателем годом ранее).

Производство автомобилей

Кроме того, Минпромторг ожидает, что объем рынка автомобилей в РФ в 2021 году составит 1,76 млн шт., что почти на 5% ниже, чем в допандемийном 2019 году, говорится в годовом отчете министерства.

По данным Минпромторга, в 2019 году объем рынка автомобилей в РФ составил 1,85 млн шт., а 2020 году - 1,68 млн шт.

При этом Минпромторг ожидает роста выпуска автомобилей в РФ в этом году почти на 5%, до 1,49 млн шт. По данным министерства, в 2019 году выпуск автомобилей в РФ составил 1,71 млн шт., а в 2020 году - сократился на 17%, до 1,42 млн шт.

Министерство в 2021 году планирует сократить объем финансирования автопрома на 37% - до 38 млрд рублей, говорится в годовом отчете Минпромторга.

По данным министерства, в 2020 году объем госфинансирования составил 61 млрд рублей, в 2019 году - 56 млрд рублей.

Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров на прошедшей сегодня встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, уровень производства автомобилей в России остался на высоком уровне по сравнению с другими странами мира, где падение выпуска в 2020 году достигало 50%. По словам Мантурова, автопром очень быстро восстанавливается, показывая уже по итогам первых четырех месяцев 2021 году рост производства на 40% в сегменте легковых автомобилей.

Экспорт энергетического оборудования

Экспорт продукции энергетического машиностроения РФ в 2021 году может вырасти на 3,85% по сравнению с показателем 2020 года и составить около $1,78 млрд, говорится в отчете.

При этом объем производства энергооборудования увеличится на 3%, до 638,6 млрд рублей, а объем рынка достигнет 657,1 млрд рублей, превысив показатель 2020 года на 2,1%.

В то же время объем государственной поддержки отрасли сократится на 40,4%, до 2,8 млрд рублей.

Что касается экспорта нефтегазового оборудования, то в текущем году он может вырасти до 30 млрд рублей против 29 млрд рублей по итогам 2020 года, а объем производства ожидается на уровне 270,1 млрд рублей.

Штрафы за невыполнение квот по госзакупкам

Штрафы за необоснованное невыполнение установленных квот по госзакупкам могут заработать к второму кварталу следующего года, следует из отчета Минпромторга.

"Ведение административной ответственности за необоснованное невыполнение минимальной доли закупок к II кварталу 2022 года", - говорится в отчете.

Также планируется введение единой балльной системы подтверждения выпуска российской или локализованной продукции, следует из документа.

Согласно стратегии развития электронной промышленности РФ, выручка производителей российского оборудования должна к 2025 году вырасти вдвое — до 5 трлн рублей.

С 2021 года вступили в силу постановления правительства РФ о квотах на закупки 107 видов отечественных товаров государственными заказчиками и на закупку госкомпаниями 251 вида товаров российского производства. Правительство утвердило перечень товаров и размер квот по ним в области радиоэлектроники, медицинской техники и оборудования, легкой промышленности и др.