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Правительство выделит дополнительно 4,5 млрд рублей на детский туристический кешбэк

В мае кабмин уже направлял на такие цели 5 млрд рублей, 10 июня планируется выделить дополнительно 4,5 млрд, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство РФ в четверг выделит дополнительно 4,5 млрд рублей на детский туристический кешбэк. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он напомнил, что по поручению президента правительство возмещает родителям половину стоимости путевки для ребенка в летний лагерь, и отметил, что "после сложного года для детей это отличная возможность укрепить здоровье, получить много впечатлений, найти новых друзей".

"В мае мы уже направили на такие цели 5 млрд рублей, а сегодня выделим дополнительно 4,5 млрд. Это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха", - сказал премьер.

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