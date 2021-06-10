Правительство выделит дополнительно 4,5 млрд рублей на детский туристический кешбэк

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство РФ в четверг выделит дополнительно 4,5 млрд рублей на детский туристический кешбэк. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он напомнил, что по поручению президента правительство возмещает родителям половину стоимости путевки для ребенка в летний лагерь, и отметил, что "после сложного года для детей это отличная возможность укрепить здоровье, получить много впечатлений, найти новых друзей".

"В мае мы уже направили на такие цели 5 млрд рублей, а сегодня выделим дополнительно 4,5 млрд. Это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха", - сказал премьер.