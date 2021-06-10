Мишустин заявил, что доходы федеральной казны в I квартале значительно превысили прогноз

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Поступления в федеральный бюджет РФ в I квартале 2021 года оказались значительно выше прогнозных показателей, при этом зависимость от нефтегазовых доходов сокращается. Такие данные привел в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

"Поступления доходов существенно превысили прогноз. Они выросли почти до 5,3 трлн рублей. Причем доля нефтегазовых поступлений уменьшилась до 30,5%, а значит, зависимость от сырьевой составляющей продолжает сокращаться", - отметил председатель кабмина.