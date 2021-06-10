{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мишустин заявил, что доходы федеральной казны в I квартале значительно превысили прогноз

При этом доля нефтегазовых поступлений уменьшилась до 30,5%, уточнил премьер-министр

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Поступления в федеральный бюджет РФ в I квартале 2021 года оказались значительно выше прогнозных показателей, при этом зависимость от нефтегазовых доходов сокращается. Такие данные привел в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

"Поступления доходов существенно превысили прогноз. Они выросли почти до 5,3 трлн рублей. Причем доля нефтегазовых поступлений уменьшилась до 30,5%, а значит, зависимость от сырьевой составляющей продолжает сокращаться", - отметил председатель кабмина.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Управление ФАС по борьбе с картелями возглавил экс-прокурор ЗАО Москвы Григорий Радионов
Будет усилена работа по борьбе с картелями при проведении торгов, реализации национальных проектов, ускорят развиватие цифровых методов борьбы с картелями, сообщили в ведомстве
Читать полностью