Управление ФАС по борьбе с картелями возглавил экс-прокурор ЗАО Москвы Григорий Радионов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по борьбе с картелями возглавил Григорий Радионов, ранее занимавший должность прокурора Западного административного округа (ЗАО) города Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе антимонопольной службы.

"На должность начальника управления по борьбе с картелями назначен Григорий Радионов, который ранее занимал пост прокурора Западного административного округа Москвы. Перед управлением по борьбе с картелями стоит задача пересмотреть подходы, направить дополнительные усилия на выявление картелей в важных, социально-значимых отраслях экономики, добиться экономии средств бюджета", - отмечают в ФАС.

В ведомстве подчеркнули, что будет усилена работа по борьбе с картелями при проведении торгов, реализации национальных проектов, будут активнее развиваться цифровые методы борьбы с картелями.

Григорий Радионов был назначен прокурором ЗАО Москвы в 2013 году, ранее он возглавлял Мещанскую межрайонную прокуратуру Москвы и был советником юстиции.

Ранее стало известно, что Андрей Тенишев, возглавлявший управление по борьбе с картелями с 2013 года, освобожден от должности 25 мая. Как сообщил ТАСС Тенишев, причина его ухода связана с разницей во взглядах с новым руководителем ФАС на антимонопольную политику.

Кроме того, 31 мая ведомство покинул начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности Армен Ханян. Обязанности начальника управления регулирования ТЭК теперь исполняет Елена Цышевская.