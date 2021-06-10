Кабмин направит еще 4,8 млрд рублей на реализацию проекта "Чистый воздух"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно выделит 4,8 млрд рублей на реализацию проекта "Чистый воздух". Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание правительства в четверг.

"В этом году на мероприятия в рамках федерального проекта "Чистый воздух" дополнительно распределим 4,8 млрд рублей. Средства получат Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская, Челябинская области", - сказал он.

Мишустин напомнил, что тема обсуждалась во время поездки в Кузбасс в марте. "От того, каким воздухом мы дышим, зависит качество и комфорт нашей жизни. Для жителей крупных промышленных центров загрязнение воздуха - достаточно острая экологическая проблема", - констатировал премьер.