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Кабмин направит еще 4,8 млрд рублей на реализацию проекта "Чистый воздух"

Средства получат Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская, Челябинская области

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно выделит 4,8 млрд рублей на реализацию проекта "Чистый воздух". Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание правительства в четверг.

"В этом году на мероприятия в рамках федерального проекта "Чистый воздух" дополнительно распределим 4,8 млрд рублей. Средства получат Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская, Челябинская области", - сказал он.

Мишустин напомнил, что тема обсуждалась во время поездки в Кузбасс в марте. "От того, каким воздухом мы дышим, зависит качество и комфорт нашей жизни. Для жителей крупных промышленных центров загрязнение воздуха - достаточно острая экологическая проблема", - констатировал премьер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияВологодская областьЗабайкальский крайКемеровская областьЧелябинская область
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