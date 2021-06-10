Мишустин заявил, что экспортные поставки для российских животноводов будут упрощены

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российские животноводы смогут увеличить поставки продукции за рубеж. Такую возможность дадут изменения в законодательство, которые предложил обсудить премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

"Правительство корректирует законодательство, чтобы упростить экспортные поставки для российских животноводов", - отметил глава кабинета министров. Он уверен, что "после принятия закона добросовестным предпринимателям станет проще наладить прочные деловые отношения со своими контрагентами и освоить новые рынки".

По данным Мишустина, "спрос на продовольствие из России сейчас увеличивается". Как отметил председатель правительства, "за прошлый год более чем на треть вырос объем экспортных поставок мясной и молочной продукции". "Меняется и география экспорта", - констатировал он. Мишустин сообщил, что "Россельхознадзором в прошлом году было согласовано 40 ветеринарных сертификатов с 25 странами". "За рубежом охотно покупают нашу молочную продукцию и полуфабрикаты, свинину, мясо птицы и многое другое", - отметил глава кабинета министров.

"Для поставок продукции на внешние рынки российский агробизнес должен подтвердить соответствие своих товаров требованиям страны - импортера. Чтобы этот процесс шел быстрее, вносим изменения в законодательство о ветеринарии", - уточнил Мишустин. По его словам, "в документе определен порядок обследования земельных участков, зданий, других объектов".

"Проверку на соответствие ветеринарным требованиям стран - импортеров Россельхознадзор проведет бесплатно, для этого потребуется только заявление владельца объекта, а сведения об итогах будут занесены в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии", - заверил премьер-министр. Он пояснил, что, "если объект не соответствует требованиям, об этом тоже можно будет узнать на сайте системы".