Россия за время пандемии коронавируса нарастила выпуск медицинских масок в 15 раз

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россия в период пандемии коронавируса нарастила выпуск медицинских масок в 15 раз, также в разы выросло производство других средств индивидуальной защиты. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам итоговой коллегии Минпромторга.

"В короткие сроки были развернуты новые мощности, которые позволили резко увеличить выпуск средств индивидуальной защиты. Сегодня Россия может производить в 15 раз больше медицинских масок, в 33 раза - защитных костюмов, в 40 раз - медицинских перчаток", - рассказал премьер.

По его словам, "блестящая работа биотехнологов, которые разработали четыре вакцины от коронавируса, воплощена в производство десятков миллионов доз".

"Благодаря этому сейчас мы смогли перейти не только к формированию коллективного иммунитета в России, но и помогаем целому ряду стран справиться с пандемией", - указал Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что Россия "в очередной раз подтвердила свой заслуженный статус одной из ведущих биотехнологических держав мира".

"Хочу поблагодарить руководство министерства и всех сотрудников, которые были вовлечены в эту нелегкую работу по организации выпуска средств защиты людей от новой опасной инфекции. Ваши усилия помогли сохранить миллионы жизней", - резюмировал он.

Удержание замедления экономики

Меры, которые принимались российскими властями в пандемию, позволили стране удержать неизбежное замедление экономики в умеренных границах, добавил Мишустин.

В частности, глава кабмина напомнил о действиях, которые предпринимались для стабилизации экономической ситуации в России на фоне пандемии. "Благодаря всем этим мерам удалось удержать неизбежное в таких условиях замедление экономики в умеренных границах", - констатировал премьер.