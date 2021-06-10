В ГД считают, что поправки в закон об ОСАГО облегчат жизнь автовладельцам и страховщикам

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Нормы, исключающие диагностическую карту техосмотра из списка документов, необходимых для оформления ОСАГО, облегчат жизнь как страховым компаниям, так и автовладельцам. Об этом заявил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя соответствующие поправки, принятые накануне Госдумой во втором чтении законопроекта о деятельности в России филиалов иностранных страховых компаний.

"Это давняя идея, она фигурировала в других законопроектах. В принципе, она применялась уже в период пандемии, когда разделили ОСАГО и техосмотр, поскольку ОСАГО - страховщики, а техосмотр - это специальная организация. И поэтому увязывать два этих вопроса - посчитали, что это неправильно. Тем более целый бизнес развился на этой теме: прежде, чем получить полис ОСАГО, едут, не проходя того же техосмотра, платят деньги только для того, чтобы получить ОСАГО. То есть это разные вещи, разные контролирующие органы, и поэтому решили разделить две эти темы", - сказал депутат.

Отвечая на вопрос, упростят ли ли жизнь автовладельцам эти поправки, Аксаков отметил: "Да, упростят".

"То есть не будет липовых документов, не будет липовых техосмотров, тем более, что реального контроля и нет, и невозможно проконтролировать со стороны страховых компаний, был техосмотр или нет. Страховым компаниям тоже жизнь облегчиться", - добавил он.

Принятыми на заседании 9 июня во втором чтении Госдумой поправками в законы об ОСАГО и о безопасности дорожного движения закрепляется положение, когда для заключения договора ОСАГО не требуется диагностическая карта. Нормы были оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о филиалах иностранных страховых организаций в РФ, деятельность которых должна быть отрегулирована в соответствии с требованиями ВТО. Законопроект будет рассмотрен в третьем чтении на заседании 15 июня, в случае принятия вступит в силу в силу 22 августа.