МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минпромторг следит за готовностью торговых сетей не допустить дефицита и роста цен на продукты, считает необходимым расширять число прямых контрактов с производителями, заявил глава министерства Денис Мантуров.

"Мы в свою очередь отслеживаем готовность торговых сетей не допустить дефицита и роста цен. С этой целью будем расширять практику долгосрочных прямых контрактов с производителями", - сказал он на итоговой коллегии министерства.

Министр призвал регионы содействовать также малым форматам торговли. "Нужно дать возможность всем товаропроводящим каналам спокойно развиваться. Это касается и online ретейла, которому постоянно пытаются "закрутить гайки". В то время как этот сегмент вырос в полтора раза и был особенно востребован в период локдаунов без вмешательства со стороны государства", - отметил Мантуров.

"Параллельно продолжаем бороться с теневым сектором, распространяя маркировку на все пространство ЕАЭС, тем самым масштабируя спрос для добросовестных товаропроизводителей", - добавил министр.

Запасов противоэпидемиологической продукции в России хватит больше чем на три месяца. Такой объем запаса поможет сгладить стоимость товаров во время пика спроса, добавил Мантуров.

"Мы уже начали формировать систему распределенного гражданского резерва и накопили запасы противоэпидемической продукции более чем на три месяца. Они при необходимости помогут сглаживать пики спроса", - сказал он.

Ранее во вступительном слове на коллегии министерства премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что во время пандемии Россия нарастила выпуск медицинских масок в 15 раз.