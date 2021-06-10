Россияне купили детских путевок с кешбэком с 25 мая на 3 млрд рублей

По ее словам, программа детского кешбэка, которая заработала с 25 мая, пользуется повышенным спросом. "За две недели с момента старта уже куплено более 100 тыс. путевок на общую сумму около 3 млрд рублей. Родителям уже вернулось около 1,3 млрд рублей в виде кешбэка", - сказала она.

Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая 2021 года, в ее рамках россиянам будет возвращаться 50% стоимости путевки в участвующий в акции детский лагерь, но не более 20 тыс. рублей. С 25 мая и до 31 августа все желающие могут покупать путевки в детский лагерь, и получать автоматический возврат. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября.

Однако многие граждане успели приобрести детские путевки до запуска программы, поэтому президент РФ Владимир Путин поручил разработать механизм возврата части средств и для них, а также при необходимости увеличить объем финансирования программы. Правительство выделило 4,5 млрд рублей дополнительно на возврат половины стоимости путевки в детские лагеря для тех граждан, которые купили их до начала программы детского кешбэка. Ранее на детский кешбэк было выделено 5 млрд рублей.

Как пояснила глава Ростуризма, с 15 июня по 20 октября родители, которые до 25 мая приобрели путевки в детские стационарные лагеря на летние смены, смогут подать заявление на сайте Госуслуг, и получить на карту "Мир" 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Подать заявление можно будет только после того, как ребенок вернулся из лагеря. Размещение в лагере должно проходить в период с 10 мая до 20 сентября 2021 года.