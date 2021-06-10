Торговый оборот между Германией и Свердловской областью вырос в 2020 году более чем на 40%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Торговый оборот между Германией и Свердловской областью в 2020 году превысил $1,2 млрд. Об итогах внешнеэкономической деятельности между российским регионом и ФРГ сообщил на онлайн-встрече с экономической делегацией федеральной земли Бавария министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

По данным, опубликованным на сайте министерства международных и внешнеэкономических связей региона, в 2019 году показатель составил более $850 млн.

"По итогам 2020 года Германия заняла второе место в рейтинге стран-контрагентов с оборотом чуть больше $1,2 млрд. Немецкий бизнес уже реализует на территории Свердловской области ряд крупных проектов", - цитирует Козлова в своем сообщении пресс-служба министерства.

Как сказал официальный представитель Баварии в России Андреас Бруннбауэр, наибольший рост зафиксирован в машиностроительной отрасли. Экспорт в первом квартале 2021 года вырос на 5,5%, а импорт из России увеличился на 30%.

С немецкой стороны во встрече участвовали баварские компании, занимающиеся производством машин и установок для переработки промышленных, строительных и бытовых отходов, отходов электронного и электротехнического оборудования, работой в области искусственного интеллекта и больших данных, разработкой IT-решений и другие. Интерес уральской стороны представили корпорация "ВСМПО-Ависма", Русская медная компания и другие.