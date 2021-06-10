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Голикова призвала минимизировать импорт лекарственных препаратов

Россия должна минимизировать импорт лекарственных препаратов - Голикова.

Booking не считает, что обязана платить НДС в странах, где есть ее офис
В Италии в отношении компании ранее начали расследование по подозрению в неуплате €153 млн НДС
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