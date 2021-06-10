Booking не считает, что обязана платить НДС в странах, где есть ее офис

РИМ, 10 июня. /ТАСС/. Компания Booking Holdings со штаб-квартирой в Нидерландах, которой принадлежит система гостиничного бронирования Booking.com утверждает, что не обязана выплачивать НДС в странах, где находятся ее партнерские структуры. Такое разъяснение дали корреспонденту ТАСС в четверг в представительстве компании в Италии, где в отношении Booking.com ранее было начато расследование по подозрению в неуплате €153 млн НДС.

"В соответствии с европейским законодательством в отношении взимания НДС придерживаемся линии, что все наши партнерские структуры в ЕС, включая итальянские, ответственны за решения в отношении выплаты НДС в своих странах", - указали в компании в ответ на соответствующий запрос агентства.

Там также подтвердили, что получили уведомление о начавшемся разбирательстве со стороны итальянских компетентных органов. "Вопрос будет изучен совместно со специалистами налоговой службы Италии, и мы намерены оказывать полное содействие данному разбирательству", - добавили в компании.

Ранее газета La Repubblica сообщила, что прокуратура Генуи начала расследование в отношении Booking.com, вскрыв неуплату НДС с заказов гостиничного размещения в Италии в период с 2013 по 2019 годы. Как разъясняет издание, в случае наличия необходимых реквизитов структура, где сделан заказ через Booking.com, должна самостоятельно выплачивать НДС в своей стране. Однако в случае их отсутствия НДС должен выплачиваться Booking.com в стране, где был осуществлен заказ.

Мировые лидеры в рамках Группы семи, а затем Группы двадцати обсуждают вопрос о введении единого налогообложения для крупных международных компаний, работающих в разных странах.