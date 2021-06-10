Резидент АЗРФ построит первую площадку для отдыха по дороге в Териберку

МУРМАНСК, 10 июня. /ТАСС/. Создание первой оборудованной площадки для остановки и отдыха на перекрестке Териберка-Туманный для оказания услуг общественного питания туристам и водителям планирует новый резидент Арктической зоны РФ (АЗРФ). Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Инвестиционный проект стоимостью около 9,8 млн рублей реализует компания "Перекресток" по соглашению с единым институтом развития - Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики", - говорится в сообщении.

По словам представителя компании-резидента, сейчас до знаменитого поселка туристы добираются на автомобилях, но инфраструктуры для автопутешествий на всем протяжении трассы от Мурманска до Териберки (порядка 150 км) пока нет. "Зимой видимость на трассе снижается, машины скапливаются, и туристы часами ждут улучшения погоды без условий для отдыха. Мы решили построить на перекрестке Териберка-Туманный кафе и парковку, чтобы путешественники могли чувствовать себя комфортно", - сказал представитель компании. Ввод объекта намечен на зиму 2021 года - к основному туристскому сезону в Мурманской области.

Поселок Териберка на берегу Северного Ледовитого океана пять веков назад создали рыбаки-поморы. В 2015 году он получил мировую известность после выхода на большой экран фильма "Левиафан" (российская лента - лауреат американской кинопремии "Золотой глобус" и номинант на "Оскар"). Это уникальное место в заполярной части России, откуда открывается вид на Баренцево море, переходящее в Северный Ледовитый океан. Сюда едут любители охоты, рыбалки, морских прогулок, дайвинга, сноуборда, кайтсерфинга и обычные путешественники, чтобы увидеть северное сияние, кладбище кораблей, ледовые поля и заснеженные океанские пляжи. Ежегодно Териберку посещают порядка 40 тысяч туристов, и турпоток растет.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в настоящее время заключено 129 соглашений с резидентами Арктической зоны РФ, которые планируют реализовать проекты на сумму 244,7 млрд рублей и трудоустроить 6 802 человека. Стать резидентом АЗРФ можно, подав заявку на портале Arctic Russia.