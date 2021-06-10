Кабмин увеличил сумму оплачиваемых лекарств для льготников до 929,8 рублей в месяц

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об установлении суммы оплачиваемых государством лекарств для льготников в размере 929,8 рублей в месяц в 2021 году. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Установить с 1 февраля 2021 года норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в размере 929,8 рубля", - говорится в документе.

В 2020 году такой норматив составлял 886,4 рублей в месяц.