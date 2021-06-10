Москва и Сараево подпишут меморандум об экономическом сотрудничестве в третьих странах

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился подписать меморандум о взаимопонимании между РФ и Боснией и Герцеговиной в области экономического сотрудничества на рынках третьих стран. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение Минэкономразвития, согласованное с МИД РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также предварительно проработанное с боснийско-герцеговинской стороной, о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и советом министров Боснии и Герцеговины в области экономического сотрудничества на рынках третьих стран", - говорится в распоряжении.

Руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), председателю российской части двусторонней межправительственной комиссии Антону Шалаеву поручено подписать от имени правительства РФ этот меморандум.