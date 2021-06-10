ТАСС, 10 июня. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ.

Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне - минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ - на уровне 0,25%. Совет управляющих ожидает, что "ключевые процентные ставки будут сохраняться на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока прогноз по инфляции не станет стабильно приближаться к уровню ниже 2%", говорится в сообщении ЕЦБ.

Кроме того, регулятор продолжит программу выкупа бондов (PEPP) в связи с пандемией - на общую сумму €1,85 трлн. "Совет управляющих будет проводить чистые закупки в рамках PEPP как минимум до конца марта 2022 г. или пока не решит, что фаза кризиса, связанная с коронавирусом, закончилась", - отмечает ЕЦБ. Закупки в рамках PEPP в следующем квартале будут по-прежнему осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года, указал регулятор, добавив, что закупки будут производиться гибко, в соответствии с рыночными условиями. Регулятор также нацелен не допустить возможное ужесточение условий финансирования, которое помешает снижению влияния пандемии на таргет по инфляции. Реинвестирование основных выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках PEPP, планируется продолжить по крайней мере до конца 2023 года.

ЕЦБ также продолжит программу выкупа активов (APP) на сумму €20 млрд ежемесячно. При этом реинвестирование выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках этой программы, также будет происходить еще долго после начала фазы повышения ключевых процентных ставок, добавили в регуляторе.

Третья серия программы предоставления долгосрочной ликвидности европейским банкам TLTRO III также продолжит поддерживать банковское кредитование фирм и домашних хозяйств, добавил ЕЦБ.

"Совет управляющих готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к своей цели", - подчеркнули в регуляторе. Следующее заседание Европейского центробанка состоится 22 июля.