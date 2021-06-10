Чернышенко заявил, что кабмин будет создавать условия для развития российского ПО

МОСКВА, 10 июня./ТАСС/. Правительство РФ будет создавать условия для развития отечественного программного обеспечения (ПО) и стимулировать спрос на микроэлектронику. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на итоговой коллегии Минпромторга.

"Нам вместе также необходимо создать условия для развития отечественного ПО, стимулировать спрос на микроэлектронику. Это является обязательным условием для роста российской экономики и обеспечения технологической безопасности страны", - пояснил Чернышенко.

Он добавил, что для достижения цифровой зрелости отрасли у ведомства есть впереди несколько задач : сокращение времени на оказание госуслуг, оптимизация расходов на госуправление, применение отечественного программного обеспечения и оборудования при сохранении необходимого уровня информационной безопасности, реализация контрольно-надзорных функций максимально в онлайн режиме.

Чернышенко уточнил, что Минпромторг за 2019-2021 годы поддержал реализацию 79 комплексных проектов по созданию и внедрению отечественного промышленного ПО на сумму 3,6 млрд рублей из федерального бюджета, при этом привлеченное внебюджетное финансирование составило 7,8 млрд рублей - в два раза больше бюджетных затрат. Создано 10 комплексных проектов, создано и модернизировано 1,5 тыс. рабочих мест."Мы видим российскую микроэлектронику среди флагманов цифровой трансформации, базисом, на котором строятся все отечественные решения во всех отраслях без исключения", - пояснил Чернышенко.