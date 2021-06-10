Роскачество назвало долю нелегальной продукции в обороте легкой промышленности

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Нелегальная продукция составляет 20% оборота легкой промышленности. Об этом на онлайн-конференции в ТАСС "Изменения в легкой промышленности после ковида: итоги и тренды" сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

"Легпром - один из самых серых сегментов экономики с высоким уровнем незаконного оборота товаров. По разным оценкам - до 20% от всего рынка. Этот фактор препятствует инвестициям со стороны частного капитала", - отметила она.

По словам Саратцевой, в легкой промышленности России работает 22 тыс. предприятий, из которых порядка 418 предприятий - субъекты МСП. Около 290 тыс. человек занято в отрасли. Объем инвестиций в отрасль в 2020 году составил 21,2 млрд рублей.