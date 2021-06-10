В ЦРПТ планируют создать условия для интеграции нацсистем маркировки в ЕАЭС к 2023 году

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Государства Евразийского экономического союза намерены создать к 2023 году единую систему прослеживаемости товаров на территории союза. Об этом в четверг сообщил директор департамента стратегических проектов Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Денис Кузин в ходе круглого стола по вопросам маркировки товаров средствами идентификации в рамках ЕАЭС.

"Для развития единой системы маркировки товаров на территории ЕАЭС необходима интеграция информационных систем. Это обеспечит свободное движение товаров, а также позволит реализовать единые механизмы криптографической защиты кодов маркировки товаров. Сейчас государства - члены союза могут использовать национальные стандарты, а с 1 января 2023 года планируется внедрение единых требований. Для этого разрабатывается проект дорожной карты", - пояснил Кузин.

Он уточнил, что в Беларуси уже принято постановление по маркировке молочной продукции, товаров легкой промышленности и других категорий, в Казахстане уже маркируются табачные изделия, ведется подготовка к маркировке обувных товаров, проводится эксперимент по лекарствам и молочной продукции, в Киргизии с 1 июля начнется маркировка табака и алкоголя, а Армения определила национального оператора маркировки и прорабатывает проект по обуви.

"Мы настроены на то, что решения о введении маркировки в отношении определенных групп товаров рано или поздно будут приниматься всеми государствами - членами союза. Это создаст условия для контроля легальности оборота на рынке всего союза. Положения о единой маркировке и закладывались в этот международный договор", - добавила заместитель директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии Наталья Ляхова.

Ранее совет Евразийского экономического союза утвердил базовую технологическую организационную модель системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС. Базовая модель включает основные аспекты создаваемой в ЕАЭС системы маркировки: порядок формирования и нанесения средств идентификации, состав и структуру сведений о маркированном товаре, порядок взаимодействия национальных операторов, порядок функционирования информационной системы маркировки в контуре интегрированной информационной системы ЕАЭС.