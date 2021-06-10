Акции "Алросы" на Мосбирже растут на 4,56% на фоне публикации отчета о продажах за май

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Стоимость акций "Алросы" в ходе торгов на Московской бирже выросла на 4,56% и в моменте находилась на уровне 135,4 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:11 мск.

К 15:25 мск акции компании замедлили рост и дорожали на 3,4%, до 133,9 руб. за бумагу.

Котировки растут на фоне публикации алмазодобывающей компанией отчета о результатах продаж за май 2021 года. Как следует из сообщения, за прошедший месяц "Алроса" продала алмазов на сумму $346 млн долларов, бриллиантов - на $19 млн. Таким образом, по сравнению с показателем мая прошлого года компания нарастила продажи алмазов в 9,5 раза, бриллиантов - почти в пять раз.

При этом в мае текущего года выручка "Алросы" от реализации продукции составила $365 млн, что на 9% ниже, чем за предыдущий месяц, отметила компания. Всего с начала 2021 года реализовано алмазно-бриллиантовой продукции на сумму $1,926 млрд против $960 млн годом ранее.