Энергетическая биржа Хайнаня совершила первую онлайн-сделку между нерезидентами

ХАЙКОУ /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Хайнаньская международная энергетическая биржа (HIEE) совершила первую сделку в онлайн-формате между нерезидентами - двумя иностранными компаниями, оформившими заказы в тестовом режиме. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" .

По данным издания, стороны договорились о купле-продаже 25 тонн катодной меди (используется для изготовления электротехнической продукции).

Сделка была совершена при посредничестве "Хайнаньской компании регистрации и клиринга" через депозитный счет свободной торговли (пользуется преференциальным режимом при валютных расчетах). Финансовая операция, передача товара в собственность и выплата кредита осуществлялась при поддержке управления регионального финансового надзора Хайнаня, при содействии управления валютного контроля провинции, а также расположенного в городе Хайкоу представительства Народного банка Китая (Центробанк).

Как прокомментировала HIEE, оформление онлайн-сделок между нерезидентами стало "смелой инноваций", которая будет способствовать интернационализации торговли энергоносителями и природными ресурсами на острове Хайнань. "Мы продолжим координировать действия с компетентными органами, работать над оптимизацией делового регламента с учетом рисков и рыночной конъюнктуры. Наша организация будет содействовать упрощению международной торговли и трансграничного перемещения капитала на территории Хайнаньского свободного порта", - подчеркнуло руководство биржи.

Хайнаньская энергетическая биржа - одна из нескольких крупных площадок самой южной провинции КНР, занимающихся учетом заключаемых сделок и обеспечивающих взаиморасчеты в таких сферах, как энергетика, ценные бумаги, финансовые активы и интеллектуальная собственность. HIEE основана в июле 2019 года тремя китайскими компаниями - Yankuang Group ("Янькуан груп"), China Huaneng ("Чайна хуанэн") и Государственной инвестиционно-энергетической корпорацией (SPIC), которые связаны с поставками сырья, электричества или энергоносителей. К апрелю на ней было зарегистрировано около 750 компаний и заключены сделки на 183,2 млрд юаней (около $28,5 млрд).