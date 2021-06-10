Свыше 7 тыс. субъектов МСП в Тверской области получили господдержку в период пандемии

ТАСС, 10 июня. Меры государственной поддержки, в том числе в виде льготных займов, снижения ставок по налогам, в период пандемии коронавируса в 2020 году получили более 7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Тверской области. Это позволило сохранить рабочие места в сфере, в которой работают суммарно около 168 тыс. человек, сообщил губернатор Игорь Руденя на заседании областного правительства в четверг.

"В прошедшем году малый и средний бизнес получил беспрецедентные меры государственной поддержки. Во многом благодаря решениям президента и правительства Российской Федерации, а также дополнительным мерам со стороны правительства Тверской области была обеспечена стабильная деятельность предприятий, сохранение рабочих мест", - приводит пресс-служба облправительства слова Рудени.

Меры господдержки в 2020 году получили более 7 тыс. компаний малого и среднего бизнеса из 44 тыс., зарегистрированных в Тверской области, в которых работают около 168 тыс. человек. Одной из форм поддержки стало поручительства по кредитам, это позволило привлечь более 2 млрд рублей в сферу МСП. "Со стороны Фонда содействия предпринимательству Тверской области малому и среднему бизнесу в прошлом году был предоставлен 341 заем на общую сумму 590 млн рублей. Для сравнения: в 2019-м - 218 займов на сумму 335,7 млн рублей, в 2018 году - 135 займов на сумму 209,9 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Стабилизировать работу более 5,3 тыс. малых и средних предприятий позволило снижение налоговых ставок по 34 видам экономической деятельности. Для самозанятых граждан, которых в регионе свыше 11 тыс., введен налог на профессиональный доход, также они наравне с МСП смогли получать меры господдержки. "В 2021 году планируется не снижать объемы поддержки малого и среднего бизнеса. На региональном уровне в этом году уже введены новые меры для предприятий лесопромышленного комплекса (ЛПК). Так, компаниям ЛПК будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, на реализацию инвестиционных проектов по глубокой переработке древесины", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, предприятия и организации Тверской области с апреля 2020 года в качестве господдержки по различным направлениям получили свыше 8,2 млрд рублей. Это позволило сохранить стабильную ситуацию на рынке труда и не допустить роста безработицы в регионе.