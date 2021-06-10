Комитет Госдумы поддержал ко II чтению законопроект о гарантированном доходе должников

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал палате принять на предстоящем заседании 15 июня законопроект, который позволит защитить от взыскания минимальный доход должников. Решение комитета опубликовано в думской электронной базе.

Комитет постановил "рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении законопроект" и предложить в качестве даты рассмотрения 15 июня, говорится в решении.

Законопроект дает право гражданам-должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать сумму в размере прожиточного минимума трудоспособного человека (12 702 рубля по состоянию на 2021 год). Если у должника есть иждивенцы, то они также будут учитываться при расчете данной суммы. При этом данное правило не будет распространяться на взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением.

В редакции первого чтения данный перечень также включал в себя компенсацию морального вреда, уплату административного или судебного штрафа, задолженности по ЖКХ и другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды. Поправкой ко второму чтению данные платежи были исключены. Таким образом, они также не смогут быть списаны со счета, на котором хранится гарантированный доход должника.

Законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 февраля 2022 года.