Минпромторг оценил объем металлопродукции со скидкой по госзаказам в 2-3 млн тонн

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минпромторг оценивает объемы металлопродукции, подпадающие в настоящее время под скидки в рамках госзаказа, в 2-3 млн тонн, заявил журналистам замглавы министерства Виктор Евтухов.

"Это большие объемы именно номенклатуры. Сам объем будет небольшой в пределах, может быть, 2-3 млн тонн", - отметил он.

Замминистра уточнил, что ведомство получило предварительную заявку от РЖД на поставки со скидкой примерно 300 тыс. тонн металлопродукции, однако компания будет дополнять заявку.

"От "Автодора" пришло много заявок достаточно, но они уже частично начали удовлетворяться", - добавил он. Кроме того, примерно половина регионов РФ пока подала заявки на поставки со скидкой примерно 400 тыс. тонн.

"Посчитать сложно, потому что не все проекты далеко еще прошли Главгосэкспертизу, по мере прохождения они будут дополнять свои заявки", - сказал Евтухов.

В конце 2020 года цены на металл на рынке РФ начали резко расти. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее €45 за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. После стабилизации в начале текущего года цены на металл снова выросли. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на прошлой неделе заявил, что доходы металлургов в России выросли за 2020 год в разы, они получили 100 млрд руб. сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в бюджет. Позже он добавил, что налоговое решение технологически самое простое в ситуации с металлургами, но, если будут найдены другие инструменты, правительство готово к обсуждению. Первый вице-премьер также отмечал, что правительство в качестве налоговых мер для металлургов не исключает повышения НДПИ, теоретически возможна дифференциация возврата НДС по экспорту, но решения пока нет.