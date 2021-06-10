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Доходы бюджета Липецкой области выросли почти на 3,4 млрд рублей

Они составили 71 млрд 746 млн рублей. Дополнительные средства из бюджета региона направят на развитие здравоохранения, сельских территорий, строительство новых школ и другие цели

ЛИПЕЦК, 10 июня. /ТАСС/. Доходы бюджета Липецкой области выросли почти на 3,4 млрд рублей - до 71 млрд 746 млн рублей - за счет поступления налога на прибыль организаций, средств федерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Депутаты областного Совета утвердили поправки в бюджет Липецкой области, сообщает в четверг пресс-служба областного парламента.

"Сегодня депутаты на очередной 55-й сессии Липецкого областного Совета утвердили поправки в бюджет Липецкой области. Объем доходов вырос на 3 млрд 391 млн рублей. Казна пополнилась за счет поступления налога на прибыль организаций - 2,6 млрд рублей, а также за счет поступления средств федерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ - 791 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дополнительные средства пойдут на развитие здравоохранения, сельских территорий, строительство новых школ, модернизацию объектов спортивной инфраструктуры, ЖКХ и другие цели. "Наш регион постепенно отходит от пандемийного шока. Но угроза коронавируса еще не потеряла своей актуальности. Поддержка медицины региона, по-прежнему, в приоритете. Расслабляться рано - нужно быть готовыми к любому развитию событий. Выделены средства на капитальный ремонт поликлиник, на приобретение нового оборудования для больниц и нашего перинатального центра, на закупку лекарств - и в медучреждения и для тех, кто лечится от коронавируса на дому. В то же время особое внимание следует уделить выполнению государственной задачи по массовой вакцинации жителей", - приводит пресс-служба слова спикера облсовета Павла Путилина.

С учетом внесенных поправок областной бюджет на 2021 год по доходам составит 71 млрд 746 млн рублей, по расходам - 76 млрд 698 млн рублей. Дефицит - 4 млрд 953 млн рублей.

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