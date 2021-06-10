ЛИПЕЦК, 10 июня. /ТАСС/. Доходы бюджета Липецкой области выросли почти на 3,4 млрд рублей - до 71 млрд 746 млн рублей - за счет поступления налога на прибыль организаций, средств федерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Депутаты областного Совета утвердили поправки в бюджет Липецкой области, сообщает в четверг пресс-служба областного парламента.

"Сегодня депутаты на очередной 55-й сессии Липецкого областного Совета утвердили поправки в бюджет Липецкой области. Объем доходов вырос на 3 млрд 391 млн рублей. Казна пополнилась за счет поступления налога на прибыль организаций - 2,6 млрд рублей, а также за счет поступления средств федерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ - 791 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дополнительные средства пойдут на развитие здравоохранения, сельских территорий, строительство новых школ, модернизацию объектов спортивной инфраструктуры, ЖКХ и другие цели. "Наш регион постепенно отходит от пандемийного шока. Но угроза коронавируса еще не потеряла своей актуальности. Поддержка медицины региона, по-прежнему, в приоритете. Расслабляться рано - нужно быть готовыми к любому развитию событий. Выделены средства на капитальный ремонт поликлиник, на приобретение нового оборудования для больниц и нашего перинатального центра, на закупку лекарств - и в медучреждения и для тех, кто лечится от коронавируса на дому. В то же время особое внимание следует уделить выполнению государственной задачи по массовой вакцинации жителей", - приводит пресс-служба слова спикера облсовета Павла Путилина.

С учетом внесенных поправок областной бюджет на 2021 год по доходам составит 71 млрд 746 млн рублей, по расходам - 76 млрд 698 млн рублей. Дефицит - 4 млрд 953 млн рублей.