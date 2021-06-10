Эксперт: "тренд бедности" стал основой осознанного потребления в пандемию

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Возникновение тренда на осознанное потребление, в частности, при покупке текстиля, сформировался в период пандемии и напрямую связан с ростом уровня бедности во всем мире. Такое мнение высказал директор по стратегическому развитию Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности Константин Бандорин в онлайн-конференции "Изменения в легкой промышленности после ковида: итоги и тренды" в ТАСС.

"Появился тренд на осознанное потребление, но, если сказать честно, это тренд бедности. Надо отдать должное, что мы не одиноки во всем мире. Потребители стали беднее. <…> Появился тренд на то, что люди стали смотреть на вещи с более продолжительным сроком, с более разной направленностью", - сказал Бандорин.

Он также отметил возникновение во время пандемии таких трендов при покупке текстиля, как удобство, цифровизация и персонификация. "Закрытие границ и череда локдаунов породили тенденцию локализации производства во многих странах. Это шанс многих <...> производителей, я говорю не только про российских, <…> ответить на вопрос, всегда Китай или есть шанс [превзойти показатели Китая по производству текстильной промышленности и выйти в лидеры на мировой рынок]? Пандемия ответила, что шанс есть", - отметил эксперт.

Онлайн-конференция "Изменения в легкой промышленности после ковида: итоги и тренды", приуроченная ко Дню текстильной и легкой промышленности, проходит в ТАСС 10 июня. В ее ходе обсуждаются вопросы развития легкой промышленности в условиях пандемии, роли регионов в восстановлении отрасли, мер господдержки, системы подготовки кадров для легпрома, а также новых технологий производства и развитие онлайн-каналов сбыта. Программа конференции включает две панельные сессии - "Актуальные вопросы менеджмента отрасли" и "Состояние отрасли и пути выхода из кризиса".