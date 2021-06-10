"Россети" обеспечат электроэнергией обогатительный завод Polymetal в Свердловской области

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Компания "Россети" введет в эксплуатацию подстанцию "Полиметалл" для энергоснабжения обогатительной фабрики золотодобытчика Polymetal в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении "Россетей".

"Для электроснабжения производства компания "Россети Урал" введет высокоавтоматизированную подстанцию 110 кВ "Полиметалл" мощностью 20 МВА, а также двухцепные воздушные линии 110 кВ протяженностью 2,2 км. Общая стоимость работ - более 327 млн рублей", - отметили в компании.

Новая подстанция будет оснащена современным силовым оборудованием российского производства, элегазовыми выключателями и релейной защитой на микропроцессорной базе. Наряду с этим подстанцией можно будет управлять как в ручном, так и в автоматическом режиме через удаленный пункт управления. В ходе первого этапа работ было установлено распределительное устройство, высоковольтные трансформаторы и выключатели, а также построено здание пункта управления. Работы планируется завершить до конца 2021 года.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и др.