На Ставрополье дочерняя компания "Лукойла" вложит в модернизацию 18,8 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Нефтехимическое предприятие "Ставролен" (дочернее предприятие ПАО "Лукойл") вложит 18,8 млрд рублей в техническое перевооружение производства в городе Буденновск на Ставрополье до 2025 года. Компания реализует четыре инвестиционных проекта, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе краевого Минпрома.

"Предприятие намерено реализовать четыре инвестиционных проекта по реконструкции и модернизации мощностей стоимостью порядка 18,8 млрд рублей. Такой объем финансирования планируется направить на техническое перевооружение до 2025 года", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи министра Виталия Шульженко с гендиректором компании Анатолием Афониным.

Техническое перевооружение позволит увеличить объемы производства предприятия и повысить экологическую безопасность. На площадке уже установили современное оборудование для разделения пирогаза и получения бензола, также планируется совершенствование системы безопасности на предприятии.

"На сегодня предприятие является одним из крупнейших промышленных налогоплательщиков в регионе: только с 2018 по 2020 год деятельность компании принесла в бюджет Ставропольского края почти 3 млрд рублей в виде налоговых отчислений. Поэтому модернизация завода и увеличение его производственных мощностей важно для развития экономики города Буденновска и всего Ставрополья", - приводятся в сообщении слова Шульженко.

ООО "Ставролен" - нефтехимическое предприятие, с 1998 года является дочерней структурой ПАО "Лукойл". Предприятие является вторым по величине в России производителем полиэтилена низкого давления и третьим по объемам производства полипропилена. "Ставролен" - градообразующее предприятие Буденновска с населением более 60,5 тыс. человек.