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WSJ: европейский регулятор намерен оштрафовать Amazon на $425 млн

Как отмечает издание, если меры будут утверждены, это станет самым большим штрафом ЕС в сфере защиты личных данных

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Национальная комиссия Люксембурга по защите данных предложила оштрафовать американскую компанию Amazon более чем на $425 млн. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, европейский регулятор уже принял предварительное решение о подобных санкциях из-за того, что компания нарушила положения законодательства ЕС, собирая и используя личную информацию своих пользователей.

Как отмечает издание, если подобные меры будут утверждены, то такая сумма будет равняться 2% чистой прибыли Amazon за прошлый год и станет самым большим штрафом ЕС в сфере защиты личных данных. При этом законодательство Евросоюза за нарушения в этой сфере могут доходить до 4% годового дохода компании.

Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon, продающий товары и услуги через интернет, был основан Джеффом Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле фильмами, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.

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