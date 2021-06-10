Оператор "Северного потока - 2" заявил о техническом завершении морской части первой нитки

ТАСС, 10 июня. Морская часть первой нитки "Северного потока - 2" технически завершена - уложенные морские секции газопровода соединены между собой. Пусконаладочные работы по заполнению трубы газом начнутся 11 июня, говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.
"4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест - уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом", - говорится в сообщении.