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Оператор "Северного потока - 2" заявил о техническом завершении морской части первой нитки

Пусконаладочные работы по заполнению трубы газом начнутся 11 июня, уточнили в Nord Stream 2 AG
© Nord Stream 2/Aксель Шмидт

ТАСС, 10 июня. Морская часть первой нитки "Северного потока - 2" технически завершена - уложенные морские секции газопровода соединены между собой. Пусконаладочные работы по заполнению трубы газом начнутся 11 июня, говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

"4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест - уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом", - говорится в сообщении.

 

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