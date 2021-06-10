МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) привлекла к рассмотрению дела в отношении "ММК" и "Северсталь" новых участников, располагающих сведениями, следующие заседания состоятся 30 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Сегодня в ФАС состоялись два заседания комиссии по делам в отношении ПАО "ММК" и ПАО "Северсталь". ФАС привлекла к рассмотрению дел новых участников: ПАО "Газпром" и Союз "Объединение вагоностроителей", которые располагают сведениями о рассматриваемых обстоятельствах дел. Следующие заседания назначены на 30 июня", - отмечают в ФАС.

Ранее ФАС возбудила дела в отношении компаний ММК, НЛМК и "Северсталь", поскольку они, по данным службы, поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката. Проверка была проведена в связи с поступившем в ведомство заявлением о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат, отмечает ФАС. По информации ведомства, рост цен на прокат шел быстрее роста стоимости сырья. В случае, если факт нарушения будет установлен, компаниям могут быть назначены оборотные штрафы.

Металлурги заявили, что работают строго в рамках рыночной конкуренции и действующего законодательства, готовы к сотрудничеству с ФАС и предоставят ведомству все необходимые документы, подтверждающие соблюдение антимонопольного законодательства. Компании также отметили, что российские цены на стальную продукцию формируются исходя из мировых тенденций, а в перспективе нескольких месяцев рынок стабилизируется.

О ситуации на рынке

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства на фоне введения госпрограммы льготной ипотеки по ставке до 6,5%. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее €45 за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.

Как отмечал в феврале вице-премьер Марат Хуснуллин, цена металлопродукции в основном повысилась не на заводах, а у перепродавцов. По его словам, ФАС проведет проверки, есть ли нарушения. Между тем в Минфине РФ подчеркивали, что основными причинами роста цен на металл на внутреннем рынке стали ослабление рубля и изменения мировых котировок на металл.