"Россети" вдвое увеличили мощность подстанции, обеспечивающей два месторождения в Югре

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Россети" обеспечили Южное и Орехово-Ермаковское месторождения "Газпром нефти", расположенные в Югре, дополнительной мощностью для их дальнейшего развития, говорится в сообщении электросетевой компании.

Увеличение мощности стало возможным после завершения реконструкции подстанции "Ореховская". В частности, там была установлена автоматизированная защита контроля, обрабатывающая порядка тысячи сигналов и позволяющая управлять объектом дистанционно, а также комплексы релейной защиты на микропроцессорной базе и интеллектуальная система учета электроэнергии.

В результате проведенных работ, на которые было направлено около 500 млн рублей, мощность подстанции выросла в два раза, до 32 МВА.

Как отметили в "Россетях", реализация проекта позволила повысить надежность работы "Ореховской", которая играет ключевую роль для энергоснабжения Нижневартовского района, а также увеличить объем техприсоединения объектов компании "Газпромнефть - Хантос".

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и других.