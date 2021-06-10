{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Четвертый этап туров по программе туристического кешбэка откроется с 16 июня

Можно будет покупать туры на период с 1 октября до середины декабря

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Четвертый этап продажи туров по программе туристического кешбэка стартует с 16 июня. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

На эту тему
Весенне-летний кешбэк: как получить компенсацию за путешествие по России
Весенне-летний кешбэк:

"У нас текущее окно продаж заканчивается 15 июня. С 16 июня мы плавно переходим к очередному этапу и можно будет покупать на осень [туры], начиная с 1 октября по середину декабря", - сказала Догузова.

Она отметила, после завершения третьего этапа будет понятно, какие дополнительные средства внутри нацпроекта перераспределять на четвертый этап. "Рассчитываем, что до 2 млрд нам может понадобиться на осеннее окно [продаж]", - отметила Догузова.

Продажи туров и проживания с кешбэком в рамках третьего этапа программы начались с 18 марта и продлятся до 15 июня включительно. Отправиться в поездку можно до 30 июня включительно. На третьем этапе в программе участвует на 40% больше партнеров, около 3,5 тыс. отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг.

Теги
Россия
Эксперт: бесплатное предоставление школьной формы возможно за счет субсидий предприятиям
Обязательным условием для получения поддержки должно быть производство формы из отечественных тканей и на отечественных предприятиях, к которым предъявляются определенные требования по качеству, отметил директор по стратегическому развитию Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности Константин Бандорин
Читать полностью