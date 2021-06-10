Четвертый этап туров по программе туристического кешбэка откроется с 16 июня

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Четвертый этап продажи туров по программе туристического кешбэка стартует с 16 июня. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"У нас текущее окно продаж заканчивается 15 июня. С 16 июня мы плавно переходим к очередному этапу и можно будет покупать на осень [туры], начиная с 1 октября по середину декабря", - сказала Догузова.

Она отметила, после завершения третьего этапа будет понятно, какие дополнительные средства внутри нацпроекта перераспределять на четвертый этап. "Рассчитываем, что до 2 млрд нам может понадобиться на осеннее окно [продаж]", - отметила Догузова.

Продажи туров и проживания с кешбэком в рамках третьего этапа программы начались с 18 марта и продлятся до 15 июня включительно. Отправиться в поездку можно до 30 июня включительно. На третьем этапе в программе участвует на 40% больше партнеров, около 3,5 тыс. отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг.