{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Минторга США утверждает, что промышленная политика КНР деформирует рынок

Джина Раймондо указала китайскому коллеге на необходимость создания равных условий для американских компаний

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Министр торговли США Джина Раймондо в ходе телефонного разговора с министром коммерции КНР Ван Вэньтао выразила обеспокоенность промышленной политикой Пекина и указала на необходимость создания равных условий для американских компаний.

"Министр... выразила обеспокоенность несправедливой и деформирующей рынок промышленной политикой КНР, отметила необходимость равных условий для компаний США в Китае, а также важность защиты американских технологий от несанкционированных пользователей", - говорится в распространенном в четверг сообщении американского ведомства.

Раймондо заявила, что намерена продолжить обсуждение данных вопросов с китайской стороной.

Теги
СШАКитай
Четвертый этап туров по программе туристического кешбэка откроется с 16 июня
Можно будет покупать туры на период с 1 октября до середины декабря
Читать полностью