Глава Минторга США утверждает, что промышленная политика КНР деформирует рынок

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Министр торговли США Джина Раймондо в ходе телефонного разговора с министром коммерции КНР Ван Вэньтао выразила обеспокоенность промышленной политикой Пекина и указала на необходимость создания равных условий для американских компаний.

"Министр... выразила обеспокоенность несправедливой и деформирующей рынок промышленной политикой КНР, отметила необходимость равных условий для компаний США в Китае, а также важность защиты американских технологий от несанкционированных пользователей", - говорится в распространенном в четверг сообщении американского ведомства.

Раймондо заявила, что намерена продолжить обсуждение данных вопросов с китайской стороной.