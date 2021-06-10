Ставрополье надеется привлечь 20 млрд рублей инвестиций в результате работы на ПМЭФ

СТАВРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья рассчитывают на привлечение инвестиций в объеме 20 млрд рублей в ближайшее время благодаря соглашениям, подписанным на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом в четверг сообщил губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии в социальных сетях.

"Очень хорошо и плодотворно прошла работа [на форуме], подписали соглашения с "Магнитом", "Сен-Гобен". Обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим развитием территории опережающего социально-экономического развития в городе Невинномысск. Рассчитываем, что в ближайшее время около 20 млрд получим инвестиций от этого", - сказал Владимиров.

Соглашение с ПАО "Магнит" предусматривает работу по продвижению продукции фермеров Ставрополья в торговой сети, а также организацию сбора пластиковых отходов для последующей переработки. В рамках соглашения с ООО "Сен-Гобен строительная продукция Рус" в городе Невинномысск планируется строительство завода по производству сухих строительных смесей.

На площадке форума власти региона также подписали соглашения с фирмой "1С" для дальнейшего развития информатизации, с Федеральным медико-биологическим агентством по повышению качества медицинских услуг и подготовки кадров, с "Национальным конгресс-бюро" по развитию делового туризма в регионе и созданию событийной карты и др.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводился в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступил информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.