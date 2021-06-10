В Марий Эл на строительство газопроводов направят почти 1,4 млрд рублей в 2021 году

ТАСС, 10 июня. Межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы общей стоимостью почти 1,4 млрд рублей планируют построить в Марий Эл в этом году в рамках реализации программы "Газификация и газоснабжение в Республике Марий Эл на 2019-2023 годы". В общей сложности планируется построить 30 км газопроводов, сообщается в четверг на официальном сайте администрации главы региона.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, сделав это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены газораспределительные сети, расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час.

"Согласно программе газификации, в этом году планируется построить 30 км межпоселковых и внутрипоселковых (распределительных) газопроводов общей стоимостью 1,36 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на данный момент в регионе в 441 газифицированном населенном пункте почти 7 тыс. негазифицированных домовладений. Ориентировочная стоимость затрат на подключение до границ земельных участков составляет почти 868 млн. рублей. По данным пресс-службы на 1 июня в Марий Эл уровень газификации составляет 89,43 %, сельской местности - 78,63 %.

Ранее пресс-служба сообщала, что в Марий Эл к 2023 году планируют проложить 233 км газопроводов, что позволит ускорить газификацию жилья в сельской местности. По состоянию на 1 мая 2021 года уровень газификации домовладений в сельской местности составил более 78%. По предварительным данным, не обеспечены газом в регионе около 7 тыс. домовладений.

Целью республиканской программы "Газификация и газоснабжение в Республике Марий Эл на 2019-2023 годы" является обеспечение надежного газоснабжения потребителей в Республике Марий Эл и повышение уровня газификации на территории региона. На реализацию программы планируется направить почти 4,3 млрд рублей. В результате реализации программы ожидается достижение уровня газификации населения природным и сжиженным углеродным газом - 76,2%, газификация 4 626 жилых домов, строительство и ввод в эксплантацию более 397 км газораспределительных сетей, а также ежегодное снижение выбросов в атмосферу и улучшение экологической обстановки в Республике Марий Эл.